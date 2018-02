Chuva diminui e São Paulo deixa estado de atenção

SÃO PAULO - A chuva que atinge a capital paulista desde a noite desta terça-feira deixou parte da cidade em estado de atenção das 5h58 às 9h30.

Às 7h15, toda a capital entrou em estado de atenção para enchente, segundo a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC).

As áreas de instabilidades associadas a uma frente fria, já estão se afastando da capital em direção ao Vale do Paraíba e litoral norte. Às 9h30, chovia fraco na zona leste de São Paulo. A previsão é de ocorra chuva fraca, com possibilidade de ficar com intensidade moderada, em toda a cidade no decorrer do dia na região metropolitana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar de voltar para observação, a cidade ainda registrava 13 pontos de alagamento às 9h30. Entre os pontos estão a pista expressa da Marginal do Pinheiros, com a Rua Picuí, sentido Interlagos; Marginal do Tietê, perto da Ponte Júlio de Mesquita Neto, em direção a Rodovia Castelo Branco, na pista central, e na pista local, junto da Ponte freguesia do Ó; Rua Joaquim Floriano, com a Rua Manuel Guedes; Avenida Cidade Jardim, próximo da Rua Brigadeiro Haroldo Veloso, sentido centro.

Atualizada às 9h30