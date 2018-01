Chuva diminui e regiões de SP saem do estado de atenção

As regiões norte, leste sudeste e Marginal do Tietê saíram do estado de atenção às 20h45 desta terça-feira, 23, depois que as chuvas diminuíram de intensidade.

Ainda restam pontos de com chuva moderada entre os bairros de Vila Maria e Vila Guilherme, na zona norte, e na Moóca, na zona leste.Fortes pancadas de chuva colocaram as regiões em atenção às 19h05.

Na Grande São Paulo, chove forte em Itaquaquecetuba e parte de Mogi das Cruzes. Em Guarulhos e Arujá, chove moderado.

Até o término dos estados de atenção, as regiões que registraram os maiores volumes de chuva foram Itaim Paulista, com 36,8mm, Barragem da Penha, com 27,7mm, Estação Rincão (Penha), com 23mm, Córrego Jacú (Jardim Pantanal), com 15,mm e Rio Aricanduva, com 9,2mm.

Entre as 20h e as 20h05, o aeroporto de Guarulhos registrou rajadas de vento que variaram entre 56 km/h e 85 km/h.

Amanhã, as temperaturas voltam a ficar elevadas e o calor predomina, com máxima prevista de 33ºC. Com o avanço de uma frente fria em direção ao sudeste, o tempo muda a partir da tarde, que deve registrar chuvas fortes e generalizadas que se prolongam ao longo da noite e a madrugada de quinta-feira.