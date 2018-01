Chuva diminui e estado de atenção é suspenso em São Paulo

A chuva que atingiu parte da capital paulista na tarde desta quinta-feira, 5, diminuiu e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) suspendeu o estado de atenção para as zonas leste e sudeste e para a região da Marginal do Tietê. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não registrou pontos de alagamento. De acordo com o CGE, a área de chuva que provocou chuva forte por um curto período de tempo na zona leste da capital, principalmente nos bairros de São Mateus, Aricanduva, Vila Prudente e Itaim Paulista perdeu força, restando apenas nebulosidade e chuva fraca. O temporal veio acompanhado por raios. O forte calor propiciou a elevação das temperaturas, segundo o CGE. Os ventos, que passaram a soprar do mar em direção ao continente, propiciaram a formação de pancadas fortes de chuva. Em São Mateus, onde a temperatura chegou aos 35,8ºC, os termômetros marcam 24,5ºC no momento do temporal, uma queda aproximada de 9ºC. Na Grande São Paulo, entre Mogi das Cruzes e Guararema, também houve registros chuva forte, principalmente em Mauá. Atualizado às 16h43.