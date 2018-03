Chuva deve permanecer durante toda a próxima semana em SP

SÃO PAULO - A chuva leve que atinge toda a cidade de São Paulo na tarde desta sexta-feira, 24, deve permanecer até o começo da noite e por toda a próxima semana, de acordo com os modelos de previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

O tempo deve ficar fechado neste fim de semana e nos próximos dias devido à aproximação de uma frente fria que já se propaga pelo litoral sul do Estado. O sistema frontal provoca o declínio das temperaturas, que devem oscilar entre os 22ºC e 23ºC, no sábado e no domingo.

As temperaturas máximas começam a aumentar a partir da segunda-feira, 4, quando os termômetros devem chegar aos 27ºC, mas o tempo deve seguir nublado e com chuvas leves a moderadas até a sexta-feira, 8, segundo o CGE.