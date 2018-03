Chuva deve dar trégua a SP durante os desfiles A chuva deve dar a uma trégua aos paulistas durante o carnaval - mas hoje todo o Estado ainda terá muitas nuvens e há condições para chuva na maioria das áreas do litoral e do interior do Estado. De sábado a segunda-feira, o sol volta a predominar e a temperatura sobe. Na terça e na quarta-feira, todo o Estado terá sol e pancadas de chuva a partir da tarde. A possibilidade de chuvas é pequena durante os desfiles das escolas de samba. No Rio, o sol deve reaparecer durante o sábado de carnaval, mas entre muitas nuvens.