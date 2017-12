Chuva desvia seis voos de Cumbica para Campinas e Rio

A forte chuva que atingiu a Grande São Paulo na manhã desta quinta-feira, 15, levou a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) a desviar 6 pousos do Aeroporto de Cumbica para outros dois terminais. De acordo com a estatal, os voos foram alternados para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior do Estado, e para o Aeroporto Antonio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro.

Quatro dos voos desviados eram internacionais. Até as 11 horas, das 86 operações programadas para o Aeroporto de Cumbica, 31 atrasaram mais de meia hora (36%) e quatro foram canceladas (4,7%). A chuva chegou a deixar a cidade de São Paulo em estado de atenção e causar alagamentos em 14 pontos da cidade, todos transitáveis.