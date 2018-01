Chuva desta 5ª corresponde a 25% do esperado para mês em SP

Alagamento na Av. Brasil, esquina com Av. Rebouças. Foto: Ernesto Rodrigues/AE

SÃO PAULO - O temporal que atingiu São Paulo na tarde desta quinta-feira, 3, corresponde a cerca de 25% da chuva esperada para o mês de dezembro, segundo informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão ligado à Prefeitura. No bairro de Vila Mariana, as chuvas foram equivalentes a 36% do esperado para todo o mês.

Por volta das 17 horas de hoje, o pluviômetro do CGE que fica na Bela Vista, no centro da cidade, acumulou 53 mm de água, quando o previsto para o mês são 201 mm. Até ás 19h40, São Paulo registrava 16 pontos de alagamento, sendo 7 intransitáveis.

Segundo, a CGM, os maiores índices pluviométricos registrados até as 19h (parcial):

Vila Mariana - 73,2mm

Pinheiros - 56,4mm

Consolação - 54mm

Lapa - 49mm

Sé - 48,mm

Bom Retiro - 36,5mm

Santo Amaro - 26mm

Guainazes - 20mm