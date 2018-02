Chuva desaloja famílias e inunda cidades no RS A chuva torrencial no norte do Rio Grande do Sul provocou inundações e desalojou dezenas de famílias ontem em pelo menos três cidades: Caiçara, Vicente Dutra e Iraí. A previsão para os próximos dias não afasta a possibilidade de mais transtornos no Estado. O 8.º Distrito de Meteorologia indica a possibilidade de chuva forte em áreas isoladas hoje, quando a temperatura oscila entre 10°C e 23°C.