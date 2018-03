Chuva derruba represa e facilita a pescaria Pegar peixes com as mãos no fundo de um lago vazio foi possível anteontem a moradores de Ourinhos, no interior paulista, depois que uma forte chuva estourou uma represa, considerada o cartão-postal da cidade. A represa não suportou a pressão da água e sofreu um transbordamento. Ficou vazia, com muitos peixes se debatendo na lama. Sem água para atrapalhar a "pescaria", muita gente aproveitou a oportunidade para pegar peixes com as mãos. A barragem deverá ser reconstruída pela prefeitura.