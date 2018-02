Chuva derruba prédio histórico em Sorocaba A fachada, com 6 metros de altura, era o que restava de um típico casarão de taipa e pilão do fim do período imperial, em Sorocaba, no interior de São Paulo. A forte chuva que caiu anteontem provocou seu desmoronamento. O prédio estava indicado para ser tombado pelo patrimônio histórico da cidade. A prefeitura realiza hoje reunião de urgência para avaliar as condições de construções históricas.