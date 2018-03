Chuva derruba ponte de madeira de 275 metros Forte chuvas derrubaram a maior ponte de madeira da América do Sul, com 275 metros, que ligava os municípios de Colniza e Aripuanã, em Mato Grosso, ao resto do Estado. O outro acesso que sobrou aos moradores desses municípios foi coberta pelas águas do Rio Canamã, que subiram e impediram a passagem dos veículos. A Defesa Civil de Cuiabá não tem informações sobre vítimas e prejuízos. Os dois municípios estão isolados. Colniza faz parte do chamado Cinturão Verde da Amazônia.