Chuva derruba 'gigante de lata'

IGUAPE

Encenação da Paixão

tem 150 atores

O centro de Iguape, tombado pelo patrimônio histórico nacional, será palco da encenação da Paixão de Cristo, amanhã e na sexta-feira. Os 150 atores vão se dividir entre oito cenários que ocuparão as ruas centrais e a praça da matriz. O espetáculo, encenado há 21 anos, começa às 22h e tem duração de 1h40.

COLINA

Projeto prepara

fazendas para turismo

Um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-SP) em parceria com a prefeitura prepara fazendas de Colina para receber turistas. Curso com dez módulos orienta o proprietário rural a desenvolver atrações aos visitantes e, assim, agregar renda à propriedade. A cidade é considerada a capital nacional do cavalo e muitas fazendas e sítios desenvolvem esportes equestres, competições, cavalgadas e adestramento de animais.