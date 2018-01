Chuva derruba árvores em São Paulo

A chuva derrubou pelo menos três árvores entre a tarde deste domingo, 8, e a madrugada desta segunda-feira, 9, em São Paulo. Por volta das 15 horas, uma árvore de grande porte caiu em frente ao número 74 da Rua Itália Giusti, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, zona leste. Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a árvore, que ocupa a faixa da direita, ainda não havia sido retirada às 3h30.

Por volta das 22 horas, outra árvore caiu, na esquina da Avenida Pavão com a Rua Araguari, em Moema, na zona sul. O tráfego foi totalmente bloqueado no cruzamento e é desviado pelas ruas Pintassilgo e Cotovia.

No início da madrugada, perto da 1 hora, uma árvore derrubou fios de energia elétrica e de telefonia na altura do número 361 da Rua Rodrigo Vieira, na Vila Mariana, zona sul. Há apenas uma faixa disponível para a circulação de veículos.

Previsão do tempo

A tendência é de que áreas de instabilidade vindas do interior do estado avancem pela capital nas primeiras horas desta segunda-feira, 9. Elas podem provocar chuva de moderada a forte entre o final da madrugada e no começo da manhã, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura. A segunda-feira permanece com tempo fechado e chuva ao longo do dia e a temperatura máxima entra em declínio devido aos ventos provenientes do quadrante sul, chegando aos 22ºC.