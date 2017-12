Chuva derruba árvores e deixa semáforos apagados na capital

A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo no fim da tarde desde sábado provocou um problema no circuito responsável pela iluminação de dois semáforos localizados no cruzamento entre a Avenida Nove de Julho e a Rua Groenlândia, no Jardim Europa, zona oeste de São Paulo. A falta de energia afetou, também, cinco quadras da região. Veja também: Chuva forte deixa toda a capital paulista em estado de atenção Técnicos da Eletropaulo estão no local para resolver o problema e, de acordo com a empresa, o fornecimento de energia deveria ser normalizado por volta das 18h30. A Eletropaulo informa, ainda, que não houve registro de problemas relacionados à falta de energia em outros locais. Ainda assim, o Corpo de Bombeiros registrou várias quedas de árvores na cidade por causa da chuva. O caso mais grave ocorreu na Avenida Nova Arcádia, altura do número 56, na zona sul da cidade. Uma árvore caiu sobre um barraco, mas ninguém ficou ferido.