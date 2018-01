Chuva derruba árvores e deixa parte de SP no escuro

A chuva intensa que atingiu toda a capital nesta noite de terça-feira, 19, derrubou uma série de árvores na cidade e provocou a interrupção de energia em trechos da zona norte e do Paraíso, na região central, segundo a AES Eletropualo.

De acordo com a concessionária, no Paraíso, foram afetadas parte das ruas Oscar Porto, Tutoia, Manoel da Nóbrega, a Avenida Bernadino de Campos, e adjacências, por volta das 20h15. Já na zona norte, parte dos bairros Água Fria, Mandaqui, Bortolândia e Tucuruvi também estão no escuro, desde 19h15. A AES Eletropaulo informou que não há previsão de restabelecimento do serviço, mas destacou que as equipes de manutenção estão nos locais trabalhando nos consertos.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a queda de dez árvores atrapalha o trânsito na capital. Elas estão localizadas na: Rua Manuel de Santa Maria, Praça Comandante Eduardo de Oliveira, Rua Santa Cruz, Rua Fausto, Avenida Rubens Montanaro de Borba, Rua Tuim, Avenida Jacutinga, Rua Bresser, Rua Tavares Cabral, Avenida Antonio de Souza Noschese.

Toda a capital foi colocada em estado de atenção desde às 20h10 desta noite, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). As áreas de chuva que atingiram inicialmente a zona sul e a Marginal do Pinheiros - em estado de atenção desde às 19h40 -, se intensificaram em alguns bairros das zonas leste e sudeste. De acordo com imagens de radar da CGE, chove moderado principalmente entre os bairros da Penha, Itaquera, Cidade Tiradentes, São Mateus e Ipiranga.