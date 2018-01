Chuva derruba árvores e causa transbordamento de córregos em SP

SÃO PAULO - As chuvas que atingem principalmente a zona leste de São Paulo na tarde desta sexta-feira, 10, já causaram o transbordamento de um córrego e a queda de árvores na cidade. Não há registros de vítimas.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, os Córrego Ponte Rasa e Franquinho, na prefeitura regional da Penha, na zona leste, transbordaram.

A região entrou em estado de alerta para alagamentos. O CGE ainda registrou queda de granizo em Artur Alvim, também na zona leste.

O Corpo de Bombeiros informou por volta das 17h30 que atendia 22 ocorrências relacionadas a queda iminente de árvores, vistoria ou situação de risco na cidade.

O temporal que atinge a zona leste deve migrar para o centro da cidade e zona norte e também para o município de Guarulhos, na Grande São Paulo, nas próximas horas, segundo o CGE.

Trânsito. A chuva forte já causa complicações no trânsito. Na CPTM, os trens da Linha 9-Esmeralda circulam com velocidade reduzida entre as estações Hebraica-Rebouças e Vila Lobos-Jaguaré, por causa do temporal.

Previsão. No sábado, o sol aparece entre nuvens e a sensação será de calor na capital paulista. Na parte da tarde, a previsão é de pancadas isoladas de chuva, com raios e rajadas de vento. A temperatura oscila entre 21°C e 30°C.

O domingo será ensolarado e a umidade cai para 30% à tarde. À noite, a previsão é de chuvas e trovoadas por causa do calor.