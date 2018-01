Chuva derruba árvores e alaga ruas em SP; homem está desaparecido

(Atualizada às 2h25) SÃO PAULO - O temporal que atingiu a capital paulista nesta segunda-feira, 6, derrubou árvores e causou alagamentos. Três córregos transbordaram na zona leste da cidade e um homem foi arrastado pela correnteza e está desaparecido. A previsão para terça-feira, 7, é de tempo abafado e pancadas de chuva.

Os córregos Itaquera-Mirim e Franquinho e o Rio Verde, todos na zona leste da cidade, transbordaram, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE). Em São Mateus, na mesma região, um homem foi levado pela correnteza e caiu em um córrego na Avenida Riacho dos Machados.

Segundo testemunhas, a vítima ainda tentou segurar em uma corda jogada por populares, mas não resistiu e acabou caindo em um duto. O Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas na noite de segunda e deve continuar a procurar pelo homem na manhã desta terça. A identidade dele não havia sido divulgada até as 2h15 desta terça.

De acordo com o CGE, toda a capital paulista ficou em estado de atenção para alagamentos entre o final da tarde e o começo de noite de segunda. O alerta foi registrado nas zonas oeste, norte, sul, sudeste e leste, na região central da cidade e nas Marginais do Pinheiros e do Tietê.

No início da madrugada de terça, os pontos de alagamento já estavam inativos. Rajadas de vento de mais de 70 km/h foram verificadas no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram registradas 25 ocorrências de quedas de árvores na cidade até as 21h30.

Houve também relatos de desabamento de dois muros: um na Vila Baruel (zona norte) e outro no Butantã (oeste).

Chuva. O tempo na terça-feira deve continuar instável. Segundo a Climatempo, o dia terá sol e ficará abafado. Deve haver rápido aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde.

A temperatura oscila de 20ºC na madrugada à máxima de 30ºC durante a tarde. O volume de chuva esperado é de 5 milímetros e a umidade relativa do ar será de 45%.