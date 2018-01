Chuva derruba árvore na Câmara de Osasco

Daniela do Canto, do estadao.com.br,

A chuva de ontem derrubou uma árvore de grande porte em cima do portão da garagem da sede administrativa da Câmara Municipal de Osasco, cidade da Grande São Paulo. A planta atingiu ainda parte de uma lanchonete vizinha.

Quedas de árvores também bloquearam a pista norte da Anchieta na noite de ontem, devido à chuva e ao forte vento que atingiram a região.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema 5 x 3, com subida feita apenas pela pista norte da Imigrantes. Segundo a concessionária Ecovias, que administra o SAI, uma equipe terceirizada - com o auxílio da concessionária - realiza o trabalho de limpeza, mas não há previsão de término, pois as quedas ocorreram em praticamente toda a extensão da serra, entre os quilômetros 55 e 40.