Chuva derruba árvores e mata 1 na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - A forte chuva que atingiu a capital paulista e a região metropolitana na tarde desta terça-feira, 7, causou a morte de uma pessoa, quedas de árvores, alagamentos e desabamentos. O temporal também afetou a circulação de trens da CPTM.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um raio atingiu uma árvore na Avenida Ragueb Chohfi, em São Mateus, na zona leste. A árvore caiu sobre quatro pessoas, matando uma delas. A corporação não havia divulgado a identidade da vítima até as 21h30 desta terça. Os feridos foram socorridos pelo Samu e pela unidade de resgate ao pronto-socorro de São Mateus.

A chuva também derrubou uma árvore na região central de São Paulo, próximo ao Copan, na Avenida Ipiranga. Dois carros foram atingidos, mas não há relatos de vítimas. O Corpo de Bombeiros recebeu 15 chamados relativos a possíveis quedas de árvores na capital e na Grande São Paulo.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, foram registrados dez chamados de alagamentos, quatro deles na região leste da cidade. Houve registros de enchentes também em Franco da Rocha (2), Guarulhos (1), na região norte da capital (1) e na região do ABC (1).

Em Francisco Morato, na Grande São Paulo, uma residência desabou. Quatro viaturas foram deslocadas para a Rua Uranio II, na altura do número 100. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

Trânsito. Na linha 7-Rubi, da CPTM, os trens circulavam com velocidade reduzida entre as estações Francisco Morato e Botujuru, por causa das fortes chuvas. Já na linha 12-Safira, descargas elétricas afetaram a circulação entre as estações Brás e Calmon Viana.