Chuva deixa zonas Sul, Sudeste e Leste de SP em alerta

A chuva que atinge a capital paulista na tarde desta quarta-feira, 30, deixa em estado de atenção as zonas Sul, Sudeste e Leste da cidade, além da Marginal Pinheiros.

Chove moderado a forte principalmente entre os bairros de Campo Limpo, Santo Amaro, Jabaquara, São Mateus, Vila Prudente, Itaquera, Aricanduva, e Vila Formosa.

Na Grande São Paulo, chove com intensidade forte entre os municípios de Juquitiba, São Lourenço da Serra, Itapecerica da Serra, ABC e Mauá.

De acordo com a equipe de meteorologia do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a previsão é de que as chuvas atinjam outros pontos da cidade nos próximos instantes.