Chuva deixa zonas oeste e sul de SP em atenção para alagamentos

O Centro de Gerenciamento de Emergência de São Paulo decretou estado de atenção para alagamentos nas zonas sul e oeste da capital na tarde desta quarta-feira, 23.

De acordo com o CGE, imagens do radar meteorológico mostram que a precipitação com forte intensidade que atua nos municípios de Embu e Cotia se aproximaram da capital, principalmente na zona sul, nos bairros Jardim Ângela, Jardim São Luís, Capela do socorro, Capão redondo e Campo Limpo.

Ainda segundo o CGE, as instabilidades estão se deslocando de forma rápida e podem atingir também as zonas sudesde e oeste. Segundo os metereologistas, as próximas horas seguem com tempo instável com chuvas na forma de pancadas atuando em outras regiões da capital paulista.

Previsão. De acordo com os metereologistas, as pancadas de chuva devem ocorrer em pontos isolados de maior intensidade, com trovoadas e rajadas de vento, o que eleva o risco para queda de árvores e formação de alagamentos.

A chuva decorrer de um sistema frontal que se afasta do litoral paulista. Na quinta-feira, 24, o sol aparece entre nuvens, com temperaturas que variam entre mínimas de 19ºC e máximas de 27ºC. Novamente, há previsão de chuvas, que devem ocorrer na forma de pancadas e se concentrar no período da tarde.