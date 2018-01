Chuva deixa zonas leste e oeste de SP em estado de atenção para alagamentos

A forte chuva que atinge diversos pontos das zonas leste, oeste e o centro de São Paulo deixaram as regiões em estado de atenção para alagamentos. No extremo leste da capital, no Itaim Paulista, o temporal deixou o bairro em estado de alerta.

As áreas de instabilidade foram causadas pelo calor, alta disponibilidade de umidade e a entrada da brisa marítima, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas). No Jardim Paulistano, na zona oeste, duas árvores caídas nas proximidades da Joaquim Antunes. Nos Jardins, houve queda de árvores na avenida Brasil, semáforos apagaram e pararam o trânsito da região. Na Vila Madalena, o Beco do Batman alagou e a força da enxurrada arrastou carros.

De acordo com os meteorologistas do CGE, as próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas atuando em outras regiões da cidade.

Próximos dias

A próxima semana será de muito calor com temporais típicos de verão concentrados entre a tarde e o início da noite, segundo o CGE.

A segunda-feira (22) seguirá a tendência dos últimos dias. Madrugada com termômetros em torno dos 20ºC e amanhecer com sol entre muitas nuvens. As instabilidades localizadas se formam a partir da tarde e se prolongam para o início da noite, com forte intensidade e potencial para a formação de alagamentos e transbordamentos de rios e córregos. Temperatura máxima prevista de 31ºC e taxas de umidade entre 45% e 90%.

A terça-feira (23) o tempo se mantém com as mesmas características de verão, ou seja, sol entre nuvens e chuvas fortes concentradas a partir da tarde, sem uma região específica para o início das precipitações. A temperatura máxima alcança os 32ºC, enquanto a umidade do ar segue elevada e acima dos 42%.