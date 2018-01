Chuva deixa Zona Norte em estado de atenção

A zona norte da Capital entrou em estão de atenção às 14h38 por conta das chuvas moderadas que atingiram a região, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Confira o trânsito nas estradas Confira a previsão do tempo Uma área de instabilidade atingiu a região e, apesar das chuvas isoladas, ocorrem pontos de maior intensidade com potencial para alagamentos. Segundo o CGE, novas áreas de chuva atingirão outras regiões da Capital nas próximas horas. Na Zona Leste também há chuva. De acordo com a CGE, no momento são registrados 3 pontos de alagamento transitáveis. Um deles estava na Avenida Aricanduva, na altura do número 800, outro na Ponte João Dias (Viaduto Aricanduva), na zona leste, e outro na Avenida João Dias, na zona sul. A passagem da frente fria pelo Sudeste mantém o céu encoberto com chuviscos em pontos isolados da Capital ao longo da tarde e o tempo permanece instável, com possibilidade de ocorrer algumas pancadas fortes.