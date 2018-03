Chuva deixa várias regiões de São Paulo em estado de atenção

SÃO PAULO - Uma chuva leve que teve início nesta madrugada de quarta-feira, 11, e que ficou mais forte e chegou a uma intensidade classificada como moderada, obrigou, às 3h15, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura a colocar em estado de atenção as regiões norte, central, e a Marginal do Tietê; e, às 3h50, a zona leste da cidade.

Segundo o CGE, às 2h30 as instabilidades vindas do interior chegaram à capital e causaram chuva leve generalizada, com regiões de chuva moderada. As temperaturas elevadas, na região do Bom Retiro e Casa Verde, favoreceram as pancadas de chuva, que podem persistir no decorrer da madrugada.

Alagamentos. Alguns pontos de alagamentos já foram registrados, todos no Bom Retiro, região centro-norte. Os alagamentos surgiram nas ruas Anhaia, Newton Prato, Joaquim Murtinho, Jaraguá e dos Italianos. Intransitável está o trecho localizado na equina das ruas Jaraguá e Newton Prado.