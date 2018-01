Homem morre após temporal em Perdizes

SÃO PAULO - A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo nesta sexta-feira, 20, deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida, além de alagamentos em vários pontos da cidade. Um homem foi arrastado pela enxurrada e morreu afogado após ficar preso debaixo de um veículo em Perdizes, bairro da zona oeste da capital.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na altura do número 313 da Rua Cardoso de Almeida. A vítima, que não teve a identidade divulgada até fim de noite desta sexta, morreu no local. A ocorrência foi registrada no 91.º Distrito Policial (Ceagesp).

Outro caso de afogamento foi relatado no bairro da Liberdade, região central da cidade. Um morador de rua também foi levado pela força da água na Rua Otto Alencar e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele foi socorrido com vida pelos bombeiros e levado para o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, no centro. A identidade dele também não foi divulgada pelas autoridades.

Um deslizamento de terra na noite perto da via, na altura da Estação Perus, ainda fez os trens da Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circularem com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as Estações Luz e Francisco Morato. Às 23 horas ainda havia lentidão na linha.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, as regiões central e oeste foram as mais castigadas pela chuva desta sexta. Na centro, foram registrados 47,3 milímetros de chuva. Já na zona oeste foram 22,2 mm. Nas regiões sul, norte e leste, os volumes foram 15,3 mm, 15,4 mm e 12,4 mm, respectivamente, de acordo com o órgão de medição municipal. Parte da capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos no início da noite, mas, às 21h40, o CGE registrava só dois pontos intransitáveis: na Rua Teixeira Leite, na Sé, e na Rua dos Piemonteses, Butantã.

Segundo a Climatempo, a previsão é de chuva no Estado de São Paulo durante o fim de semana. As precipitações devem ocorrer durante as tardes e as noites e, durante o dia, o tempo fica abafado. Em todo o Estado, incluindo a Grande São Paulo, de acordo com meteorologistas, o risco de alagamentos e transbordamento de rios e córregos é alto.

Interior. O Rio Piracicaba atingiu vazão de 635 metros cúbicos por segundo, na manhã desta sexta, e a água invadiu ruas e praças na região ribeirinha, em Piracicaba, interior de São Paulo. A vazão média em janeiro é de 200 m³/s. A Defesa Civil colocou equipes e veículos de prontidão para retirar os moradores, mas as famílias se negavam a deixar as casas. A Rua do Porto, o Largo dos Pescadores e os bairros de Ondinhas e Green Park estavam alagados.

Em Tatuí, as águas do Rio Sorocaba atingiram casas e chácaras do bairro Americana, na zona rural. Na tarde desta sexta, os acessos ao conjunto de casas estavam cobertos pela enchente. O município vem sendo castigado pelas chuvas desde o início de janeiro e sete pontes da área urbana estão total ou parcialmente interditadas.