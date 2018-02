Chuva deixa um morto e faz estragos no RS Um forte temporal na noite de ontem deixou um morto e causou estragos no Rio Grande do Sul. No município Fazenda Vila Nova, no Vale do Taquari, um agricultor de 67 anos morreu na queda de um galpão. Na região metropolitana de Porto Alegre, 190 mil pessoas ficaram sem eletricidade. A chuva, que durou aproximadamente 20 minutos, derrubou postes e árvores sobre carros e interrompeu avenidas.