Chuva deixa trânsito lento na capital paulista na manhã desta terça

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo e a região metropolitana amanheceram nesta terça-feira, 1º, com tempo instável e chuva leve. As temperaturas estão em média em 17ºC, mas em alguns bairros como Aricanduva, Itaquera, Vila Prudente e São Mateus, na zona leste, chega a 16ºC. Os dados são do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A chuva também provoca lentidão no metrô. A Linha 5-Lilás opera com velocidade reduzida na manhã desta terça-feira.

O trânsito ficou carregadado no início da manhã: às 7h30, havia 70 quilômetros de congestionamento em toda a cidade, segundo a Companhia de Engenharia do Tráfego (CET). A média para o horário fica entre 52 e 82 quilômetros. O recorde do ano em 23 de fevereiro, às 9 horas, quando a capital registrou 126 quilômetros de lentidão.

A Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, era a mais travada às 8 horas: registrou 5,6 quilômetros de lentidão, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária, na pista expressa.

Segundo a CGE, o dia deve continuar sem mudanças nas condições do tempo, com nebulosidade, chuvas fracas e chuviscos. A temperatura máxima será de 24ºC.