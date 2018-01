Chuva deixa toda SP sob atenção; cidade volta a alagar

As fortes chuvas voltaram a castigar São Paulo na tarde desta terça-feira, 2, e levaram o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, a colocar toda a cidade em estado de atenção. As zonas oeste, sul e a Marginal do Pinheiros entram no alerta às 17h20, enquanto as regiões norte, sudeste, leste, centro e a Marginal do Tietê foram incluídas às 16h55.

Parque do Povo, no bairro de Cidade de Jardim, zona sul. Foto: Tiago Queiroz/AE

Choveu forte entre os bairros da Lapa, Butantã, Pinheiros, Pirituba, Jaraguá e Freguesia do Ó, segundo informou o CGE. Na Grande São Paulo, chovia de forma moderada nos municípios de Osasco e Embu-Guaçu.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) até às 18h20, a cidade registra 22 pontos de alagamento, cinco deles intransitáveis, identificados a seguir:

- Avenida Vinte e Três de Maio, com Viaduto Euclides Figueiredo, em ambos sentidos; - Avenida Antonio Munhoz Bonilha, com Avenida Nossa Senhora do Ó; - Praça Quatorze Bis, esquina com a Rua Manoel Dutra, sentido centro; - Rua São Paulo, com Rua Teixeira Leite, em ambos lados; - Praça das Guianas, com Avenida Nove de Julho, nos dois sentidos. O Túnel do Anhangabaú também ficou bloqueado no sentido Aeroporto, das 17h10 às 18h10, devido a um alagamento. Às 19h15, o CGE suspendeu todos os estados de atenção.

Texto atualizado às 19h30.