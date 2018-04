Chuva deixa toda SP em estado de atenção e espalha alagamentos

Às 17h10, o córrego Ipiranga transbordou, e a subprefeitura da região entrou em alerta. O tráfego estava totalmente paralisado em importantes avenidas da cidade, como Radial Leste, Avenida Pedro Álvares Cabral, Rangel Pestana e Avenida do Estado.

O Corpo de Bombeiros registrou na tarde de hoje 98 ocorrências por causa da chuva. As primeiras regiões a entrar em estado de atenção, às 14h46, foram as zonas leste, sudeste e sul e Marginal do Pinheiros, seguidas pela zona norte e Marginal do Tietê, às 15h30.

Aeroportos

O aeroporto de Congonhas ficou fechado para pouso e decolagem das 16h12 às 17h30. Agora, opera por instrumentos em razão das chuvas. A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) registrou no dia de hoje 11 voos atrasados em Congonhas, apenas 6% dos 183 programados. As viagens canceladas somam 14, ou 7,7% do total.

Às 15h35, o aeroporto de Guarulhos registrou rajadas de vento de 38 km/h. Às 16h, os ventos chegaram a 54 km/h no mesmo local, e a 40 km/h no Campo de Marte.

Trens

A circulação de trens da Linha 12 – Safira (Brás Calmon Viana) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi interrompida nesta tarde, por conta de uma descarga elétrica, que atingiu a rede de fornecimento de energia elétrica aos trens.

Segundo a CPTM, o raio caiu por volta das 15h20, entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé na Linha 12. A operação foi retomada às 17h45, de acordo com nota da CPTM. “Por via única e com maior intervalo e tempo de parada nas plataformas”, esclareceu a estatal. Notícia atualizada às 19h33