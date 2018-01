Chuva deixa toda São Paulo em estado de atenção

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, colocou em estado de atenção as zonas sul, oeste e a Marginal do Pinheiros às 14h25 desta quinta-feira, 28. Às 14h55, foi a vez das regiões do centro, norte, leste e Marginal Tietê entrarem em atenção, deixando toda a cidade em alerta.

Segundo o órgão, as áreas de instabilidade que atingem São Paulo começaram a se intensificar nas zonas norte e leste. Chove forte principalmente entre os bairros de Jaçanã, Tremembé, Vila Maria, Vila Guilherme, Penha e Ermelino Matarazzo. Nos demais pontos das duas regiões, a chuva ainda é fraca, com pontos isolados de chuva moderada, informa o CGE.

No centro a chuva também é forte, e na zona oeste, a chuva permanece fraca. Na zona sul, chove moderado à forte, principalmente na Vila Mariana, Santo Amaro, Socorro e Cidade Dutra. Na Grande São Paulo, chove forte na região do ABC e também em Santa Isabel e Bertioga, na Baixada Santista.

Para as próximas horas, a previsão é que as áreas de instabilidade sigam em direção à mais cidades do ABC e litoral.

ALAGAMENTOS

Até às 15h50, a cidade registrava 7 pontos de alagamento, sendo dois intransitáveis na Rua Maria Domitila, perto da Rua da Figueira e na Ponte das Bandeiras, com a Avenida Santos Dumont, sentido centro.

Os pontos transitáveis são: Avenida Magalhães de Castro, junto da Ponte do Morumbi, sentido Interlagos; Avenida CD de Frontin, com Viaduto Dona Matilde, nos dois sentidos; Rua Antonio de Carvalho, esquina com Rua Urupiara, em direção ao centro da cidade e na Avenida das Nações Unidas, com a Ponte do Morumbi, na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco.

Texto atualizado às 16h05.