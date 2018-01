Chuva deixa toda a cidade de São Paulo em estado de atenção

A chuva que voltou a atingir São Paulo no início da noite deste sábado, 16, colocou toda a cidade em estado de atenção. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a tendência é de que o tempo permaneça instável e a chuva continue, moderada, com pontos mais intensos, pelas próximas horas. Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não há pontos de alagamento intransitáveis.

Neste domingo, 17, o tempo deve ser instável e apresentar nebulosidade. A sensação de tempo abafado aumentará e são previstas pancadas, no geral de curta duração, principalmente à tarde. Na segunda-feira, 18, o dia deve ser de sol, calor e chuvas rápidas e isoladas no final do dia.