Chuva deixa São Paulo em estado de atenção para alagamentos

SÃO PAULO - A chuva que atinge a capital paulista na manhã desta quinta-feira, 10, colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos. A medida teve início às 9h26, nas zonas norte, oeste e sul, incluindo as Marginais do Pinheiros e do Tietê, e se estendeu para as zonas leste e sudeste às 10 horas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

De acordo com o CGE, as áreas de instabilidade com chuvas de forte intensidade chegaram do interior e atingiram, inicialmente, as zonas norte, oeste e sul. As precipitações seguem no sentido da zona leste.

A Linha 5-Lilás do Metrô, entre as Estações Capão Redondo e Largo Treze, opera com velocidade reduzida em função das chuvas. Até 10h10, os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) funcionavam normalmente.

A previsão é de tempo instável nos próximos dias, com sol entre nuvens e chuvas concentradas no período da tarde. Nesta sexta-feira, 11, o dia começa com muita nebulosidade e chuvas. O sol aparece entre nuvens, o que pode elevar as temperaturas. Segundo o CGE, os termômetros devem variar entre mínimas de 19ºC e máximas de 27ºC.

Nesta quarta-feira, 9, a chuva causou o transbordamento de um córrego, afetou o trânsito e o tráfego aéreo no Aeroporto de Congonhas, na zona sul. As regiões oeste, sul e sudeste, a Marginal do Pinheiros e a Subprefeitura de Vila Prudente, na zona leste, entraram em estado de atenção no final da tarde.

O Córrego Ipiranga transbordou, na altura da Praça Leonor Kaupa, colocando a região em alerta e provocando alagamentos em vias próximas ao extravasamento.