Chuva deixa semáforos inoperantes em SP As chuvas do fim de semana provocaram a interrupção do funcionamento de semáforos em São Paulo. Até as 18h de domingo, 86 aparelhos permaneciam inoperantes - 44 apagados e 42 em amarelo intermitente. A Companhia de Engenharia de Tráfego afirmou que equipes de manutenção trabalhavam para colocar os semáforos em funcionamento. A capital tem mais de 54 mil desses aparelhos. Apenas 200 têm sistema para funcionar com queda de energia.