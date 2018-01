​Chuva deixa São Paulo em estado de atenção para alagamentos​

SÃO PAULO - A chuva que atinge a capital paulista na manhã desta segunda-feira, 12, fez o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) colocar toda a cidade em estado de atenção para alagamentos. O alerta foi suspenso no início da tarde desta segunda, com a redução das precipitações.

Até as 13h10, o CGE havia registrado 37,2 mm de precipitação no Tremembé, na zona norte, 32 mm na Penha, na zona leste, 31,6 mm em São Mateus, também na zona leste, 30,8 mm em Vila Maria e 30 mm na Freguesia do Ó, ambos na zona norte,

Previsão. O sol volta a predominar nesta semana, e as temperaturas devem ficar elevadas. Há condições para pancadas isoladas de chuva no final das tardes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta terça-feira, 13, o sol aparece entre nuvens. As mínimas oscilam em torno dos 18ºC, e as máximas podem chegar aos 29ºC. A chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade no final da tarde.

Já na quarta-feira, 14, o sol permanece, e os termômetros devem variar entre 17ºC e 27ºC.