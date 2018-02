Chuva deixa São Paulo em estado de atenção A forte chuva que caiu sobre a cidade de São Paulo na tarde de ontem deixou todas as regiões da capital em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Não houve registro de pontos de alagamento. O órgão prevê que as temperaturas continuem altas hoje e amanhã, com a máxima ultrapassando os 32°C. Há também previsão de chuvas.