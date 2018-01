Chuva deixa São Paulo em estado de atenção

As zonas sudeste, sul, oeste e a Marginal do Pinheiros entraram em estado de atenção na tarde desta segunda-feira, 25, em razão de pancadas de chuvas que atingem a capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, informou que chove também entre Cotia e Embu, na Grande São Paulo.

Os bairros mais atingidos entre as zonas oeste e sul são: Lapa, Vila Leopoldina, Vila Mariana, Itaim Bibi, Morumbi, Campo Limpo e Santo Amaro. Na zona leste, um núcleo de chuva isolada atinge a região de Sapopemba e São Mateus. Entre as Zonas Norte e Centro, chove de forma fraca.

Hoje, o tempo continuará instável com possibilidades de chuvas fortes na capital paulista. As nuvens e chuvas não deixam a temperatura máxima ultrapassar os 25ºC. Segundo o CGE, a previsão para as próximas horas é de que áreas de chuva atinjam outros pontos da cidade.