Chuva deixa regiões e Marginais de SP em estado de atenção

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou na tarde desta terça-feira, 24, em estado de atenção as zonas norte, oeste, sul, o centro e as Marginais do Pinheiros e Tietê.

Veja também:

Blog: acompanhe a situação do trânsito na cidade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o CGE, as regiões entraram em estado de atenção às 14h25 devido as pancadas de chuva moderada que atingem esses locais. Nas zonas leste e sudeste, a chuva ainda é fraca.