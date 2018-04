Chuva deixa regiões de SP em estado de atenção

As chuvas que chegaram a São Paulo no começo da tarde deste domingo, 27, deixaram em estado de atenção as zonas norte e leste da cidade e a Marginal Tietê, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Radares registravam pancadas de chuva forte na Região Metropolitana de São Paulo e chuva leve em pontos isolados das zonas Leste, Oeste, Sudeste e Norte da Capital, por volta das 13h30.

Segundo o CGE, às 14h15 chovia forte nos bairros de Tremembé, Perus, Penha, Mooca, Ermelino Matarazzo e Jardim Helena. Ainda não existem pontos de alagamentos.

Até o final da tarde devem ocorrer chuvas na forma de pancadas fortes na Capital paulista, graças ao avanço do sistema frontal. Há risco para transtornos e até queda de granizo, mas, segundo as simulações, a chuva não gera acumulado superior a 30mm por ser rápida.