Chuva deixa regiões de SP em atenção e provoca alagamentos

Os locais que tinham o trânsito bloqueado por causa do nível da água estavam na:

- Marginal do Tietê, altura da Ponte Freguesia do Ó, sentido Castelo Branco pela pista central;

- Avenida Olavo Fontoura, sentido Santana, na altura do número 1.209

- Avenida João de Moura Andrade, em direção ao bairro, na altura do 674

- Avenida Valdemar Ferreira, com a Romão Gomes

- Avenida Magalhães de Castro, sentido Interlagos, com a ponte Engenheiro Roberto Zuccolo

- Rua Alvarenga, com a Avenida Afrânio Peixoto, sentido centro

- Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, com a Rua Miragaia

- Praça Alceu Amoroso Lima, com a Avenida Maria Coelho Aguiar, nos dois sentidos

- Avenida Ricardo Jafet, altura do número 1.750, sentido centro

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), durante a tarde, as chuvas ganharam força em toda a zona oeste, onde houve registro de precipitação forte em praticamente todos os bairros. Na zona leste, também houve registro de chuvas muito fortes, inclusive com potencial para queda de granizo. No extremo sul da cidade e na região sudeste também houve chuva forte. No restante da cidade, a intensidade ficou entre fraca e moderada.

Às 12h30, as zonas leste e sudeste foram as primeiras a entrar na situação. Como a precipitação se intensificou, as zonas oeste, sul e central, além da Marginal do Pinheiros, foram incluídas por volta das 14h30. Após uma hora, a Marginal do Tietê também entrou no estado de atenção, seguida alguns minutos depois pela zona norte.

(Atualizado às 17h52)