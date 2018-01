Chuva deixa regiões de São Paulo em estado de atenção

A forte chuva que atingia parte da capital paulista na tarde deste domingo, 21, levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo a decretar estado de atenção para as zonas sul, oeste, sudeste, para a região central e para a Marginal do Pinheiros em estado de atenção, em razão da possibilidade de alagamentos. Segundo o CGE, até as 16h40, pelo menos dois pontos de alagamento transitáveis foram registrados na cidade. Os motoristas trafegavam com dificuldades pela Avenida Professor Abraão de Moraes, em ambos os sentidos, próximo à Avenida Bosque da Saúde; e na pista local da Marginal do Pinheiros, nos dois sentidos, perto da Ponte Roberto Rossi Zuccolo.