Chuva deixa regiões de São Paulo em atenção e trava trânsito

A chuva que atingiu São Paulo nesta quinta-feira, 26, deixou três zonas - leste, sul e sudeste - em estado de atenção. No início da noite, às 18h, o transbordamento do Córrego do Ipiranga, na zona sul, travou o trânsito na cidade inteira - a lentidão chegou a 195 quilômetros na capital, às 19h45. Só a Marginal do Tietê, no sentido da Rodovia Castelo Branco, concentrava 13 quilômetros de congestionamento, por quase toda a extensão da via.

Veja também:

Congonhas fecha duas vezes por mau tempo nesta quinta-feira

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Blog: acompanhe a situação do trânsito na cidade

Alagamento na Ricardo Jaffet provoca transtornos e interdita avenida. Foto: Tiago Queiroz/AE

Pela cidade, além da lentidão agravada pelos 21 pontos de alagamentos registrados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as árvores também fizeram parte do saldo negativo do temporal. O Corpo de Bombeiros atendeu seis ocorrências do tipo - uma delas em Moema, na zona sul. A queda de um eucalipto destruiu o telhado de uma residência na Rua Otavio Tarquínio de Sousa e caiu sobre o quarto da família de Joana da Silva. Ninguém se feriu.

Paulistano sobe no ponto de ônibus para fugir do alagamento na Ricardo Jaffet. Foto: Tiago Queiroz/AE

Perto dali, a ventania derrubou os tapumes do terreno onde está prometida a construção do Memorial das Vítimas do Acidente da TAM. Apesar das chuvas, a Defesa Civil informou que não houve acidentes graves. Para esta sexta-feira, a previsão é de mais temporais à tarde.

Texto atualizado às 20h52.