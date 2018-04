Chuva deixa reflexo nos semáforos em toda a capital paulista

SÃO PAULO - Em razão da forte chuva que atingiu e deixou toda a capital paulista em estado de atenção no final da tarde de quarta-feira, 16, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava, ainda, às 3h45 desta quinta-feira, 17, pelo menos 61 semáforos apagados e 29 no amarelo piscante.

Áreas de instabilidade associadas ao calor e à alta umidade do ar provocaram as pancadas de chuva em várias regiões da cidade entre a tarde e início da noite. As chuvas começaram pela regiões leste, sudeste e sul e se estenderam para as regiões norte, oeste e central. A região central e o Ipiranga, zona sul, foram as mais atingidas da capital.

Foram registradas pela CET pelo menos 67 ocorrências de alagamento, sendo 30 deles intransitáveis e 37 transitáveis. O volume médio de chuva desta quarta-feira foi de 35,7mm e equivale a 16,5% da média esperada para o mês de fevereiro. O volume acumulado até o momento no mês de fevereiro de 2011 na cidade é de 86,6mm, que equivale a 39,9% da média climatológica esperada para o mês.