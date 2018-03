Chuva deixa quase toda SP em atenção; São Bernardo tem alagamento SÃO PAULO – O temporal que se formou na zona sul de São Paulo se expandiu, por isso quase toda a cidade entrou em estado de atenção. Às 15h10, apenas a zona norte e a Marginal do Tietê não estavam incluídos no alerta do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) para alagamentos. Em São Bernardo do Campo foi registrado alagamentos em ao menos um bairro.