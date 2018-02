Chuva deixa quase toda São Paulo em estado de atenção

São Paulo, 11 - A forte chuva que atingiu a capital paulista na manhã desta segunda-feira, 11, deixou grande parte da cidade em estado de atenção por volta das 10h, de acordo com aviso do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Estão nesta situação as zonas norte, leste, oeste, centro e as Marginais do Tietê e do Pinheiros. Apenas a zona sul está fora do alerta, segundo o CGE.

A chuva chegou à capital por volta das 9 h, vindo da região de Sorocaba, no interior de São Paulo, segundo o CGE, por conta da propagação de áreas de instabilidade. Podem ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados de maior intensidade com trovoadas que tendem a ser passageiros, porém que trazem risco para alagamentos transitáveis.

A chuva se movimenta rapidamente pela cidade e deve atingir em breve a região de Guarulhos e Ferraz de Vasconcelos, de acordo com o CGE. No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas com máximas que podem chegar aos 24ºC.

Alagamentos. Por conta da chuva forte, o CGE registra quatro pontos de alagamentos transitáveis. Um deles na pista local da Marginal do Tietê, sentido Lapa, perto da Vila Guilherme, na zona norte, um na Avenida Eusébio Matoso, perto da Praça Jorge de Lima, sentido Bairro, na Avenida Vital Brasil, perto da Praça Jorge de Lima, na zona oeste, e na Rua John Harrison, perto da Praça Rene Barret, na Lapa.

Congonhas. Apesar da chuva forte, o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, operava para pousos e decolagens com auxílio de instrumentos.