Chuva deixa partes de SP e região metropolitana sem telefone

As fortes pancadas de chuva que atingem a cidade de São Paulo desde o começo da manhã desta terça-feira, 8, deixa grande parte dos moradores da capital e região metropolitana sem telefone, segundo reclamações feitas por e-mail à Rádio CBN.

Por conta da falha nas linhas nos telefones, a redação do site estadao.com.br não conseguiu entrar em contato com a Telefônica. Em tentativas feitas para outros números, a reportagem também não conseguiu realizar as ligações. As ligações de telefones celulares das operadoras Claro e Tim também apresentam problemas.