Chuva deixa parte de SP em estado de atenção

A Defesa Civil decretou estado de atenção para enchentes em Perus, Pirituba, Jaraguá, Butantã, Campo Limpo, Lapa, Casa Verde, Freguesia do Ó, Jaçanã, Tremembé, Vila Maria, Santana e Tucuruvi. A medida é preventiva e tem como base a previsão meteorológica do CGE.

Até as 11h20, a capital registrava um ponto de alagamento transitável na Avenida Nove de Julho com a Rua Engenheiro Monlevade, sentido bairro, de acordo com o monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).