Chuva deixa parte de São Paulo em estado de atenção

A chuva que atinge São Paulo fez o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretar, a partir das 14h10 desta quinta-feira, 28, estado de atenção no centro, nas zonas norte, leste e oeste, no Sudeste e nas regiões das Marginais do Tietê e do Pinheiros. O alerta indica que a chuva pode provocar alagamentos. Na Marginal dos Pinheiros, as pistas dos dois sentidos já estão alagadas na altura da Rua Jaime de Oliveira Souza. Há um terceiro ponto na Avenida Eusébio Matoso, na altura da Avenida Vital Brasil.

Segundo o CGE, as chuvas foram causadas por áreas de instabilidade, que são decorrentes da passagem de uma frente fria. Às 14h20, chovia forte principalmente nos bairros do Butantã, Rio Pequeno, Morumbi, Santo Amaro, Campo Limpo e Parelheiros. A tendência é que continue chovendo na cidade até a madruga de sexta, 29.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em razão do mau tempo, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, funciona com o auxílio de instrumentos. Os trens do Metrô e da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) circulam normalmente.