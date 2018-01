Chuva deixa novos alagamentos em SP; cidade está sob atenção

A capital paulista registrava nove pontos de alagamento por volta das 19 horas desta quarta-feira, 6, todos transitáveis, segundo informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão ligado à Prefeitura.

Zona oeste da cidade, em imagem do início da tarde. Foto: Jonne Roriz/AE

Os alagamentos estão localizados na Avenida Aricanduva, na altura da Rua Baquia, sentido Itaquera; na Avenida Educador Paulo Freire, na altura do número 1.698, sentido bairro; na Rua Estados Unidos, na altura do número 2.240; na Avenida Eusébio Matoso, na altura do número 1.234, sentido bairro; na Avenida Professor Francisco Morato, junto da Avenida Jorge João Saad e na Praça Jorge Lima, perto da Avenida Eusébio Matoso, sentido bairro.

Somente na Avenida das Nações Unidas eram três pontos de alagamentos na pista local, sentido Rodovia Castelo Branco. Eles estão localizados perto da Ponte Eusébio Matoso, próximo a Rua do Sumidouro e junto da Rua Pais Leme.

ABC

O Corpo de Bombeiros do ABC paulista informou que a corporação foi chamada no final da tarde e começo de noite de hoje para atender três ocorrências de queda de árvores. A maioria de grande porte. Segundo o CGE, choveu forte na última hora sobre parte de Santo André e São Caetano, no ABC.