Chuva deixa zonas leste e sul de SP em estado de atenção

SÃO PAULO - A chuva forte que começou a cair na tarde desta quinta-feira, 29, em São Paulo chegou a ter queda de granizo e colocou em diferentes momentos toda a cidade em estado de atenção. Formada pelo forte calor e a entrada da brisa marítima, a tempestade entrou na capital pela zona Norte.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), às 19h02 terminou o estado de atenção para alagamentos em toda a cidade.Em Itaquera, o forte temporal provocou o transbordamento do Córrego Rio Verde, causando transtornos para os motoristas e moradores da região.

O CGE ainda informa que há quatro pontos intransitáveis neste momento: o Parque Anhangabaú, sentido Santana, na altura no número 266; a Rua Teixeira Leite, sentido bairro/centro, ambos no centro; a Rua Tomazzo Ferrara, em Itaquera, e a Rua Carlos Silva, na Mooca.

O Corpo de Bombeiros disse que está, neste momento, investigando 22 ocorrências com árvores, seja de queda iminente ou de "vistoria técnica operacional" nas regiões de Itapecerica da Serra, Osasco, Casa Verde e Carapicuíba. Segundo a Prefeitura, houve queda na Rua Domingos Fazolari, 200, na Casa Verde, com ocupação total da via.