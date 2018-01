Chuva deixa Marginal do Tietê e zona norte de SP em atenção

A forte chuva que atinge parte de São Paulo levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a decretar estado de atenção para a zona norte e Marginal do Tietê, por conta do risco de alagamentos. De acordo com o CGE, um núcleo de chuva forte se formou sobre essa região da cidade, atingindo principalmente os bairros de Brasilândia, Cachoeirinha, Freguesia do Ó, Mandaqui e Casa Verde. Veja também: Chuva piora o trânsito. Acompanhe pelo blog Até as 16h30, já havia chovido 35,2 mm no posto de medição do Cabuçu de baixo (piscinão Guaraú), e 41,8 mm no posto Cabuçu de baixo. A chuva está praticamente parada sobre a região, e na próxima hora pode evoluir para outras áreas da cidade. A Companhia de Engenharia de Tráfego ainda não tem registros de alagamentos.